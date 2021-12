Thí điểm giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ, miễn nhiệm cấp dưới

Your browser does not support the audio element.

Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến.

Chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tinh thần mới, nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Một trong bốn điểm đáng chú ý là đã bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp thời gian tới.

Theo Tổng Bí thư, bên cạnh kế thừa, bổ sung, làm rõ hơn và yêu cầu phải tiến hành đồng bộ, quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra, Trung ương đã bổ sung, nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".