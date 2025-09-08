Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong

Nạn nhân được công nhân, lực lượng dân quân tự vệ làm việc gần đó chạy đến ứng cứu và đưa tới Trung tâm Y tế Bình Sơn, nhưng do vết thương quá nặng, ông Q. đã tử vong.

Hiện, Công an xã Vạn Tường, Tổ điều tra Khu vực 1 và Viện kiểm sát đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.