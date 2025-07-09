Thêm vụ học sinh bị đánh hội đồng tại Quảng Ninh

Mạng xã hội đang lan truyền clip ghi cảnh một học sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng gần khu vực Trường Cao đẳng Việt – Hàn Quảng Ninh. Trong clip, hơn chục thanh niên (phần lớn mặc đồng phục trắng) bao vây, dồn ép nạn nhân vào phía hàng rào để đánh hội đồng. Một số thanh niên khác đi xe máy cũng tham gia hành hung.

Nạn nhân có lúc bị đánh ngã xuống nền gạch, những người đứng xung quanh chỉ quan sát hoặc quay clip, không có hành động can ngăn. Vụ việc diễn ra khi đông đảo phụ huynh, học sinh đang di chuyển qua, càng tăng sự hỗn loạn và lo ngại về tình hình an ninh, bạo lực học đường.