Thêm tuyến đường ở Hà Nội được lắp camera AI, ngày đầu phát hiện loạt xe đi vào BRT

Tối 29/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngoài hai camera AI đang hoạt động trên phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy), tại Hà Nội có thêm tuyến đường khác vừa được thí điểm lắp đặt là Lê Văn Lương.

Cụ thể, một camera AI vừa được lắp đặt trước số nhà 35 đường Lê Văn Lương (phường Thanh Xuân). Sau một ngày lắp đặt (từ 12h ngày 28/9 đến 12h ngày 29/9), camera này đã phát hiện 29 phương tiện đi vào làn đường của xe buýt nhanh (BRT).