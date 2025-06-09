Thêm siêu xe Ferrari 812 triệu đô xuất hiện tại TPHCM, màu sơn độc nhất Việt Nam

Từng chịu chung số phận với “đàn anh” Ferrari 599 khi chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc tại Việt Nam, Ferrari 812 bỗng tăng vọt số lượng lên tới 5 chiếc chỉ trong năm 2 năm gần đây, trong đó có tới 3 chiếc thuộc phiên bản mui trần (GTS) và 2 chiếc bản mui cứng (Superfast).

Ảnh: Vũ Mạnh Dương

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chiếc Ferrari 812 GTS đang lăn bánh trên đường phố TP.HCM. Đáng chú ý, chiếc xe mang màu sơn lạ mắt. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, siêu xe này được nhập khẩu thông qua đơn vị tư nhân, thuộc đời 2022. Tuy nhiên, chưa rõ xe đã có chủ nhân hay chưa.