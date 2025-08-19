Thêm nhiều tình tiết sốc về vụ nhà thư pháp Phạm Tằng biến mất

Trên mạng xã hội, tài khoản Douyin của Từ Manh có hơn 3 triệu người theo dõi, và trong mỗi clip bán hàng, hậu cảnh đều là tranh của Phạm Tằng. Cô đã xóa toàn bộ ảnh chụp chung với chồng, thay vào đó là hình ảnh mình dự triển lãm, đấu giá. Phần giới thiệu cá nhân cũng đổi thành “Phu nhân của Phạm Tằng” như cách tận dụng danh nghĩa để kiếm lợi.

Sau khi kết hôn, Từ Manh nhanh chóng đăng ký “Quỹ nghệ thuật Phạm Tằng”, chiếm quyền kiểm soát 70% bản quyền số các tác phẩm, dọn hết hơn 600 con dấu quý trong két sắt, đưa các chuyên gia giám định vào kiểm kê tranh cổ.

QQ cho hay các nguồn tin nói Từ Manh vốn chỉ là cô gái vô danh ở Bắc Kinh, đã phẫu thuật thẩm mỹ và có ê-kíp xây dựng hình ảnh thành MC của Đài Radio Quốc gia. Thông qua con trai của Phạm Tằng, cô có cơ hội tiếp cận gia đình ông. Thời điểm đó, người vợ thứ ba của Phạm Tằng, bà Trương Quế Vân, bị bệnh nặng nằm liệt giường, và Từ Manh đã tận dụng cơ hội tỏ ra quan tâm chăm sóc để dần chiếm được niềm tin của ông.

Với tầm ảnh hưởng lớn trong giới thư họa lẫn thị trường đấu giá, Phạm Tằng trở thành mục tiêu của nhiều kẻ lợi dụng, và cuộc hôn nhân này nay bị coi là cuộc đấu đá vì tài sản nhiều hơn là tình cảm.

Hiện cả Phạm Tằng lẫn Từ Manh đều không rõ tung tích và vẫn giữ im lặng trước loạt cáo buộc.

Phóng viên ở Hong Kong (Trung Quốc) dẫn lời bạn thân của Phạm Tằng, khẳng định ông không hề mất tích, vẫn khỏe mạnh và đang “đóng cửa viết sách”. Người này nói Phạm Tằng cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, vì mọi phát ngôn đều qua bên thứ ba, công chúng không tin tưởng bởi ông chưa lộ diện.