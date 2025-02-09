Thêm nhiều nước không còn được sử dụng khay SIM vật lý trên iPhone 17

Năm ngoái, trang tin The Information cho biết: “Tuy nhiên, vào năm tới, Apple đang lên kế hoạch loại bỏ SIM vật lý tại nhiều quốc gia hơn, theo một người có thông tin trực tiếp về vấn đề này”. Báo cáo không đề cập đến bất kỳ mẫu iPhone 17 cụ thể hoặc quốc gia nào.

Tại Mỹ, tất cả các mẫu iPhone 14 trở lên đều không có khe cắm thẻ SIM và chỉ sử dụng công nghệ eSIM kỹ thuật số. Cho đến nay, Apple vẫn chưa loại bỏ khay SIM ở bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng rất có thể sẽ bắt đầu với dòng iPhone 17.

Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng của Apple Ming-Chi Kuo, ít nhất iPhone 17 Air sẽ không có khay SIM ở hầu hết các quốc gia do thiết kế siêu mỏng. Tuy nhiên, khả năng cao iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cũng sẽ chỉ dùng eSIM trên phạm vi quốc tế. Dù vậy, vẫn có thể có một vài ngoại lệ, chẳng hạn Trung Quốc.

Khi ra mắt dòng iPhone 14 vào năm 2022, Apple đã quảng bá eSIM an toàn hơn thẻ SIM vật lý, vì chúng không thể bị tháo ra khỏi iPhone bị mất hoặc bị đánh cắp. Ngoài ra, có thể quản lý ít nhất tám eSIM cùng một lúc trên một chiếc iPhone, loại bỏ nhu cầu phải có, mang theo và hoán đổi các thẻ SIM khi đi du lịch.

Apple có một tài liệu hỗ trợ với danh sách các nhà mạng trên khắp thế giới có hỗ trợ eSIM.

(Theo Macrumors)