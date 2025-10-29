Thêm nhiều ca sĩ âm thầm xóa loạt ca khúc nhạy cảm sau lệnh cấm ở TPHCM

Soobin từng diễn Luật anh trên sân khấu một số show ca nhạc. Khi được hỏi nam ca sĩ có cân nhắc diễn ca khúc này tại concert cá nhân vào tháng 11 sắp tới, công ty quản lý cho hay hiện tại chưa thể đưa ra câu trả lời.

Với rapper Binz, SS Label đã ẩn 4 bài là Nguyên team đi vào hết, They said, Thôi anh không chơi và Krazy. Đây đều là những nhạc phẩm gắn với hình ảnh “bad boy” và phong cách hầm hố từng gắn liền với anh và cũng là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp.

Về phía Rhymastic, nam rapper có 3 bài đã ẩn gồm Vẽ khói, SS Swag và Chưa từng cheer ly - bài rap mà Rhymastic tiếp tục nhập vai Young Crizzal, phản pháo lại những quan điểm của Dế Choắt trong bài “diss” gây chú ý trên mạng xã hội thời gian qua.