Thêm nhiều ca mắc, BV Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An phong tỏa 8 khoa và trung tâm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn Nghệ An ghi nhận 2.570 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.218 BN. Lũy tích số BN tử vong: 20 BN. Số BN hiện đang điều trị: 332 BN. Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 29.570. Phát hiện 412 ca dương tính (408 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Sáng 5/11: Đã có 835.406 ca COVID-19 khỏi bệnh; 10 địa phương nào đã 2 tuần chưa có F0 lây nhiễm thứ phát? SKĐS - Đến nay Việt Nam có 946.043 ca mắc COVID-19, trong đó 835.406 ca đã được chữa khỏi. Có 10 địa phương đã 2 tuần chưa có F0 lây nhiễm thứ phát; Cơ quan Quản lý dược phẩm Anh đã phê chuẩn sử dụng thuốc viên Molnupiravir trong điều trị COVID-19

