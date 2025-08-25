Thêm một vụ thanh niên phóng xe máy ‘thông chốt’ đường sắt, 2 người bị thương

Ngày 25/8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông tin vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 22h48 ngày 24/8.

Theo đó, tại đường ngang có người gác tại khu gian Long Khánh – Dầu Giây, tuyến đường sắt Hà Nội – TPHCM (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai), trong khi nhân viên gác chắn là Đặng Thị Mai Lên và Hồ Thị Mến đang đóng chắn để đón, tiễn đoàn tàu SE12 chạy hướng Sài Gòn – Hà Nội thông qua đường ngang.

Khi 2 dàn chắn đã đóng kín hoàn toàn, nhân viên Hồ Thị Mến phát hiện một người điều khiển xe gắn máy BKS 60H6-046.xx chạy với tốc độ nhanh, không giảm tốc độ mà vẫn lao về phía đường ngang.