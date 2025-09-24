Thêm một trường đại học công lập có doanh thu nghìn tỷ

Theo thống kê của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, tổng thu năm 2024 của trường là 1.120 tỷ. Trường có 3 nguồn thu gồm: Thu từ hoạt động đào tạo, trong đó từ học phí là 976 tỷ đồng, tài trợ từ ngân sách và bên ngoài chỉ 13 tỷ; Thu từ chuyển giao khoa học công nghệ là 46 tỷ; Thu từ các nguồn khác 67 tỷ.

Trường này cũng chi 976 tỷ. Trong đó, chi cho lương, thu nhập giảng viên và cán bộ là 467 tỷ; cơ sở vật chất và dịch vụ là 369 tỷ; hỗ trợ người học 71 tỷ và chi khác 14 tỷ.