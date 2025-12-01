Thêm một thương hiệu pin sạc dự phòng bị thu hồi do nguy cơ cháy nổ

Các sản phẩm này được bán từ tháng 9/2022 đến tháng 7/2025 trên Amazon, trang web ESR và Home Depot. Những người đang dùng các loại có tên trong danh sách nói trên được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức.

Để nhận hoàn tiền, người dùng cần liên hệ bộ phận hỗ trợ của ESR, gửi ảnh sản phẩm với chữ “Recalled” (Đã thu hồi) được viết rõ bằng bút lông không phai. Ngoài ra, chỉ vứt bỏ sản phẩm sau khi nhận được xác nhận hoàn tiền và hướng dẫn xử lý từ ESR, đồng thời tuân thủ quy định về chất thải nguy hại tại địa phương.