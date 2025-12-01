Thêm một thương hiệu pin sạc dự phòng bị thu hồi do nguy cơ cháy nổ

Du Lam| 12/10/2025 06:26

Một số mẫu pin sạc dự phòng HaloLock của ESR đang bị thu hồi tại Mỹ và Canada do có khả năng quá nhiệt và gây cháy.

Theo thông báo từ ESR, bốn mẫu pin thuộc dòng HaloLock nằm trong diện bị ảnh hưởng. Các cơ quan như Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) và Health Canada đã khuyến cáo người tiêu dùng ngừng ngay việc sử dụng và liên hệ nhận hoàn tiền.

65375 136738 esrpowerbanks1 xl.jpg
Các mẫu pin sạc dự phòng của ESR. Ảnh: Apple Insider

Nguyên nhân được xác định là pin lithium-ion bên trong có thể quá nhiệt, bốc cháy hoặc phát nổ, đặc biệt nguy hiểm khi sản phẩm được dùng để sạc không dây hoặc MagSafe để gần iPhone. ESR cho biết dù chưa có trường hợp chấn thương nghiêm trọng nào nhưng đã ghi nhận 9 vụ pin phát nổ hoặc bốc cháy.

Các mẫu pin sạc dự phòng bị ảnh hưởng bao gồm: 2G520, 2G505B, 2G512B, 2G505.

Các sản phẩm này được bán từ tháng 9/2022 đến tháng 7/2025 trên Amazon, trang web ESR và Home Depot. Những người đang dùng các loại có tên trong danh sách nói trên được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức.

Để nhận hoàn tiền, người dùng cần liên hệ bộ phận hỗ trợ của ESR, gửi ảnh sản phẩm với chữ “Recalled” (Đã thu hồi) được viết rõ bằng bút lông không phai. Ngoài ra, chỉ vứt bỏ sản phẩm sau khi nhận được xác nhận hoàn tiền và hướng dẫn xử lý từ ESR, đồng thời tuân thủ quy định về chất thải nguy hại tại địa phương.

Đáng chú ý, đây là lần thu hồi thứ hai đối với dòng HaloLock. Đợt đầu tiên vào tháng 8 liên quan đến khoảng 24.000 sản phẩm tại Mỹ và 9.900 tại Canada. Lần này, ESR thu hồi thêm 19.500 sản phẩm ở Mỹ và 2.015 ở Canada, nâng tổng số lên khoảng 54.000 thiết bị bị ảnh hưởng.

Tại Việt Nam, sản phẩm phổ biến nhất của ESR là ốp lưng điện thoại kèm chân đế và ví da kiêm giá đỡ Magnetic HaloLock.

(Theo Apple Insider)

