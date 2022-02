Thêm một năm đón Tết xa bố mẹ

“Nhưng chúng tôi cố gạt mọi thứ để đảm bảo bố mẹ và các con có một cái Tết an toàn. Nhà có trẻ nhỏ lại người già, không may nhiễm bệnh nữa thì khổ lắm, mình đã nghèo sẵn rồi.

Không về, tôi gửi chút tiền về biếu bố mẹ và cho các em may thêm quần áo mới, chứ về quê bồng bế nhau vừa tốn kém lại vừa thiếu an toàn. Rồi không may mình là F0 lây bệnh cho dân làng thì lại thành tội đồ”, anh Hùng trầm ngâm.

Có lẽ, năm nay, con đường về quê ăn Tết của những người con như anh Hùng lại dài thêm vì dịch COVID-19 khi những chiếc vali của họ không những được đựng đầy quần áo, đồ đạc mà còn chất chứa một niềm mong muốn da diết là ngày nào đó hết dịch bệnh và họ được về nhà an toàn, thoải mái.