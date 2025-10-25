Thêm một mẫu xe Nhật sắp ngừng bán tại Việt Nam

Honda Civic Type R được trang bị động cơ tăng áp 2.0L VTEC, cho công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Trang bị tiêu chuẩn gồm mâm 19 inch, lốp Michelin Pilot Sport 4S, phanh Brembo và hệ thống bù ga khi xuống số Rev-matching.

Theo Honda Việt Nam, sau 3 năm có mặt tại thị trường trong nước, Civic Type R đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng sau khi được trải nghiệm mẫu xe thể thao này.

Dẫu vậy, với mức giá gần 3 tỷ đồng, mẫu Honda Civic Type R chỉ thuộc nhóm "xe chơi" tại Việt Nam, không dành cho nhóm khách hàng phổ thông. Do đó, doanh số bán hàng của mẫu xe này cũng rất hạn chế với chỉ 19 chiếc trong năm 2023, giảm còn 11 xe vào 2024 và mới bàn giao 2 xe từ đầu năm 2025.

Như vậy, Honda Civic Type R là mẫu xe Nhật tiếp theo ngừng bán tại Việt Nam sau Mazda6 và Toyota Innova trong năm nay. Trước đó vào năm 2024, Mazda BT-50, Suzuki Ciaz, Suzuki Ertiga, Toyota Yaris, Nissan Kicks cũng lần lượt rút khỏi thị trường, nguyên nhân chủ yếu do doanh số thấp.