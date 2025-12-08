Thêm một 'concert quốc gia' sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình

Không chỉ là đêm nghệ thuật, Tự hào là người Việt Nam là lời tri ân sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.

Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng Trời và Đất, tạo nên không gian biểu tượng cho sự giao hòa giữa quá khứ và tương lai. Mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về hành trình 80 năm kiêu hãnh của dân tộc - hành trình của một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và không ngừng vươn lên.

Những giọng ca hàng đầu góp mặt trong chương trình gồm Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, nhóm Oplus, ban nhạc Bức Tường... cùng Dàn hợp xướng Dynamic, câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ và 500 nghệ sỹ, diễn viên múa.

Tự hào là người Việt Nam là hành trình cảm xúc, tái hiện những trang sử vàng, khắc họa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và khơi dậy khát vọng tự hào dân tộc.