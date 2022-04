Thêm một cầu thủ sắp đám cưới với bạn gái hơn tuổi

Your browser does not support the video tag.

Clip Trang Heo bắt được hoa cưới.

Với may mắn nhận được hoa cưới cùng chuyện tình kéo dài 8 năm êm đềm, rất có thể Đình Trọng - Trang Heo sẽ là cặp đôi tiếp theo tổ chức đám cưới.

Từ cuối năm 2021, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã tiết lộ chuyện Đình Trọng và Trang Heo sắp làm đám cưới. Tuy nhiên, do dịch bệnh cùng lịch trình bận rộn của Đình Trọng nên đám cưới vẫn chưa chốt được ngày.