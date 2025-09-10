Thêm loạt xe siêu sang trị giá hơn 31 tỷ đồng của siêu lừa Mr.Pips bị phát hiện

Cuối năm 2024, Công an TP.Hà Nội đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô cực lớn, do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu. Tổng tài sản thu giữ có giá trị lên tới 5.200 tỷ đồng. Trong số đó, dàn siêu xe và xe sang trị giá trên 150 tỷ của người này khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Dàn siêu xe, xe sang của Phó Đức Nam bị thu giữ cuối năm 2024 (Ảnh: Thông tin chính phủ).

Mới đây, Công an TP.Hà Nội tiếp tục phát hiện Nam còn sở hữu nhiều xe sang, xe siêu sang khác tại Campuchia và Dubai, với tổng giá trị ước tính lên đến 1,2 triệu USD (tương đương 31,6 tỷ đồng).