Thêm loạt ca sĩ, rapper bước ra từ Anh Trai Say Hi trở thành Giám đốc công ty bạc tỷ

Trong số những “tổng tài” này, một rapper sở hữu công ty có vốn điều lệ lên đến 7 tỷ đồng mà không cần thêm ai góp vốn. Hồi đầu tháng 11 vừa qua, cộng động mạng xôn xao về việc rapper, ca sĩ HIEUTHUHAI giữ vị trí Giám đốc một công ty với vốn điều lệ lên đến 9 tỷ đồng. Ngay sau đó, cư dân mạng tiếp tục tìm được thông tin một loạt các nam nghệ sĩ trẻ tuổi khác từng tham gia chương trình Anh Trai “Say Hi” cũng đang sở hữu công ty của riêng mình. Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, hiện các nam rapper, ca sĩ sau đã thành lập công ty và giữ vai trò Giám đốc: Wean Lê, Dương Domic, Pháp Kiều. Cụ thể, Wean Lê tên thật là Lê Thượng Long. Anh chính thức thành lập công ty TNHH Giải trí LTL vào hồi tháng 9 vừa qua với vốn điều lệ là 7 tỷ đồng. Trong hồ sơ của công ty, nam rapper này vừa là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện pháp luật, giữ chức giám đốc của công ty. Toàn bộ số vốn 7 tỷ đồng cũng thuộc về một mình nam nghệ sĩ này, không có thêm ai góp vốn.

Ảnh chụp màn hình. Wean Lê là rapper xuất thân từ giới underground, sở hữu nhiều bản hit triệu view như Ai biết, Một người vì em, Badbye… Không chỉ có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật, Wean Lê còn gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính. Anh từng xuất hiện trên Tạp chí Elle Trung Quốc, đóng phim và một số MV. Dừng chân ở Bán kết Anh Trai Say Hi, Wean Lê tiết lộ cát xê của anh sau cuộc thi đã tăng lên, giúp anh tích góp một số vốn để đầu tư thêm các sản phẩm âm nhạc. Sau đó khoảng 2 tháng, đến 12/11, ca sĩ Dương Domic (tên thật là Trần Đăng Dương) cũng trở thành Giám đốc công ty của riêng mình, mang tên Công ty TNHH Giải trí DOMIC. Theo đó, công ty có vốn điều lệ là 500 triệu đồng. Chủ sở hữu và người đại diện pháp luật đều đứng tên nam ca sĩ sinh năm 2000 này.

Ảnh chụp màn hình Dương Domic là một trong những cái tên nổi bật nhất Anh Trai Say Hi khi lọt vào Top 10 chung cuộc. Anh được đánh giá là hiện tượng “một bước thành sao” khi lượng người theo dõi Instagram cá nhân của nam ca sĩ đã tăng từ 3.000 lên 790.000 người chỉ trong vài tháng tham gia Anh Trai Say Hi. Sau chương trình, Dương Domic liên tục nhận được lời mời tham gia các show diễn lớn nhỏ khắp cả nước, diễn chung show với những tên tuổi đã có chỗ đứng trong giới giải trí như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Isaac… Ca khúc chủ đề “Mất kết nối” trong EP đầu tay của Dương Domic cũng ghi nhận thành tích khả quan khi đạt Top 1 Trending Youtube, cho thấy sức hút ngày càng tăng của nam ca sĩ. Mới đây nhất, 4/12, rapper Pháp Kiều (tên thật là Nguyễn Thanh Pháp) cũng tiến hành thành lập công ty của riêng mình với số vốn điều lệ lên đến 6,7 tỷ đồng. Trong đó thành viên góp vốn bao gồm 2 người: Nguyễn Thanh Pháp (góp 6,03 tỷ đồng) và Lê Ngọc Tiên (góp 670 triệu đồng). Với công ty TNHH Pháp Kiều Entertainment, rapper này có chức danh Giám đốc.

Ảnh chụp màn hình Rapper Pháp Kiều (sinh năm 2001) xuất thân là người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội TikTok trước khi nổi lên từ chương trình Rap Việt mùa 3. Pháp Kiều lọt vào vòng Chung kết cả 2 cuộc thi Rap Việt và Anh Trai Say Hi, là cái tên đắt show biểu diễn tại các chương trình thời trang và lễ trao giải bởi phong cách trình diễn độc đáo. Pháp Kiều phát hành MV đầu tay “DOC” vào tháng 8/2024 và tiếp tục cho ra mắt MV “Cung tên tình yêu” kết hợp cùng nam ca sĩ Hải Đăng Doo gây sốt trên mạng xã hội hồi tháng 10/2024. Theo Người đưa tin