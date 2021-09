Thêm hơn 156.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ

Bộ Y tế lưu ý không bắt đầu sử dụng thuốc cho người bệnh COVID-19 cần thở máy xâm nhập, ECMO. Riêng đối với các trường hợp được điều trị bằng thuốc Remdesivir trước khi thở máy xâm nhập hoặcECMOthì tiếp tục dùng thuốc Remdesivir cho đủ liệu trình.

Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rõ thuốc này chống chỉ định với trường hợp phản ứng quá mẫn với bất kỳ thành phần của thuốc; Suy chức năng thận eGFR < 30ml/phút;="" tăng="" enzyme="" gan="" alt=""> 5 lần giá trị giới hạn trên; Suy chức năng đa cơ quan nặng.

Cũng trong ngày 10/9, Bộ Y tế cũng có quyết định điều chuyển 54.000 lọ (tương đương 500 thùng) thuốc điều trị COVID-19 (có hoạt chất Remdesivir 100mg do Ấn Độ sản xuất) từ kho dự phòng chống dịch của Bộ Y tế tại TP HCM về kho dự phòng chống dịch của Bộ Y tế tại Hà Nội.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.