Thêm hai hãng lắp trạm sạc ô tô điện tại Việt Nam

Mới đây, một số đại lý Ford ở TP.HCM và Hải Phòng đăng tải hình ảnh trụ sạc nhanh DC với logo của thương hiệu xe Mỹ bắt đầu được lắp đặt. Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm Ford chuẩn bị ra mắt mẫu xe điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam là Mustang Mach-E vào giữa tháng 8.

Đây sẽ là nền tảng hạ tầng quan trọng, phục vụ cho khách hàng sử dụng xe điện của Ford trong tương lai gần. Hiện chưa rõ hãng xe Mỹ có ý định chia sẻ trạm sạc với các hãng xe điện khác hay không, cũng như quy mô cụ thể của hệ thống ra sao.