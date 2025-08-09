Thêm dự án nhà ở xã hội động thổ xây dựng tại phía Nam

Theo chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao cho các địa phương, lượng NOXH phải hoành thành rất lớn. Tuy nhiên, số lượng căn hộ NOXH đã và đang xây dựng đều bị “hụt hơi”. Trong năm tại tỉnh Đồng Nai, theo quy hoạch đã được phê duyệt, Đồng Nai mới có hơn 1.000 ha đất làm NOXH, diện tích lớn nhất cả nước, tương ứng quy mô khoảng 50.000 căn hộ. Đặc biệt, trong năm 2025, tỉnh Đồng Nai được giao phải hoàn thành 4.200 căn NOXH.

Ngày 19/8, Tập đoàn Địa ốc Hoàng Quân cũng động thổ xây dựng Dự án NOXH tại Khu tái định cư Thành Hải, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 19.150 m2, gồm 4 block, cao 15 tầng, cung cấp tổng cộng 1.352 căn hộ có diện tích từ 30 đến 70 m2, với tổng mức đầu tư hơn 1.136 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý II/2027.

Báo cáo từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh khởi công xây dựng 6 dự án NOXH với quy mô 2.667 căn. Trước việc có nguy cơ không đạt chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đề ra trong năm 2025, mới đây UBND tỉnh Đồng Nai đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia khởi động 10 dự án NOXH tại địa phương, ở các phường, xã như An Phước, Phước Bình, Thạnh Phú, Tân Hòa, Phước An, Long Bình, Trảng Bom, Tam Hiệp, Phước Tân. Tuy nhiên, nếu các dự án được động thổ xây dựng thời điểm này thì cũng phải tới cuối năm 2026 và năm 2027 mới có thể hoàn thành.

Tại TP.HCM, theo báo cáo mới nhất từ Sở Xây dựng, tiến độ các dự án NOXH đang chậm, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu mà Chính phủ đưa ra cho TP.HCM vẫn còn thấp so với kỳ vọng. Đặc biệt, theo chỉ tiêu phát triển NOXH được Chính phủ giao, đến năm 2030, TP.HCM phải hoàn thành 100.000 căn NOXH.

Cũng theo Sở Xây dựng, nguyên nhân nổi cộm được giải thích là vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch sử dụng đất, định giá sản phẩm và xác định đối tượng thụ hưởng. Chính sách hỗ trợ tài chính hiện hành chưa đủ sức hấp dẫn để khuyến khích nhà đầu tư tham gia; trong khi việc bố trí quỹ đất tại nhiều khu vực lại thiếu chủ động, gây khó khăn cho công tác lập dự án…

Phía Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho biết, hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng 5 dự án NOXH với quy mô 2.377 căn; một dự án nhà lưu trú công nhân hoàn thành một phần với quy mô 368 căn; đang thi công và hoàn thành vào cuối năm 2025 đối với 4 dự án, quy mô 2.874 căn, bảo đảm chỉ tiêu xây dựng NOXH năm 2025.

Thành phố cũng đang tập trung đẩy nhanh thủ tục pháp lý để khởi công trong năm 2025 đối với 16 dự án tổng quy mô 14.326 căn hộ; hoàn tất thủ tục cho 22 dự án để có thể khởi công trong năm 2026, với quy mô 32.784 căn hộ. Đồng thời, TP.HCM sẽ bố trí 1.400 ha đất để phát triển 100.000 căn NOXH từ nay đến năm 2030. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố đặt mục tiêu mỗi năm hoàn thành từ hơn 9.400 đến hơn 28.000 căn NOXH.