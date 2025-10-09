Thêm chuyện mới của Jack và người yêu cũ

Cõi mạng nhiều lần xôn xao liên quan đến cái tên Jack

"Cõi mạng" được một phen náo nhiệt khi mạng xã hội xuất hiện những chia sẻ đầy ẩn từ từ những người thân cận với ca sĩ Jack, từ thành viên trong ê-kip đến mẹ của Jack. Từ "con của Thiên Ân không phải của Jack" đến "có giấy rồi nhe" hay icon mặt cười tươi rói" của mẹ Jack khiến "đội đom đóm" (tên fanclub của Jack) được thể bàn tán rôm rả với nhiều biểu cảm.

Tuy nhiên, khi liên hệ với phía Jack, đại diện cho biết "phía nam ca sĩ hiện không có phản hồi về những bàn tán hiện tại".

Trong khi đó, hầu hết người hâm mộ của Jack đều bày tỏ sự vui sướng thì không ít người nghi ngờ độ xác thực của thông tin đang được lan truyền. Tiện thể thì cư dân mạng cũng quan tâm luôn động thái của Thiên An giữa lúc thông tin bùng nổ đang hướng về mình.