Thêm bộ phim Việt ngập cảnh 18+ ra rạp

Từ cuối tháng 8, phòng vé Việt có đến 4 bộ phim gắn nhãn 18+ ra rạp, phần lớn thuộc thể loại kinh dị như Làm giàu với ma, Cô dâu ma, Khế ước bán dâu, Đồi hành xác và sắp tới là Cải mả.

Ngày 4/10, đạo diễn Hoàng Thơ tổ chức showcase công bố dự án 18+, lần này tập trung hoàn toàn vào cảnh nóng, câu chuyện liên quan giới tính, tình dục. Bịt mắt bắt nai ấn định ra rạp ngày 31/10, sau khi né bộ phim Tử chiến trên không (lịch dự kiến 26/9).

Dàn cast Trà My, Bích Ngọc, Dũng Bino và Lương Gia Huy tại showcase.

Từ trailer đến loạt hình ảnh quảng bá, tác phẩm của Hoàng Thơ ngập hình ảnh, content PR phim theo hướng quảng bá nội dung giật gân như "hàng nóng", "bộ phim drama chưa từng có", "vai phản diện hãm"...