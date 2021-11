Thêm 8 tuyến xe buýt được đón khách khu nội đô TP.HCM

Sáng 1/11, 8 tuyến xe buýt có trợ giá đã hoạt động trở lại gồm số 4 (Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương), 28 (Bến xe buýt Sài Gòn - chợ Xuân Thới Thượng), 31 (Đại học Tôn Đức Thắng - Bến Thành - Đại học Văn Lang), 36 (Bến Thành - Thới An), 45 (Bến xe buýt quận 8 - Bến Thành - Bến xe Miền Đông), 72 (Bến xe buýt Sài Gòn - Hiệp Phước), 102 (Bến xe buýt Sài Gòn - Nguyễn Văn Linh - Bến xe Miền Tây), 151 (Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương).