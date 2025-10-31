Thêm 5 nghi phạm bị bắt trong vụ trộm tại bảo tàng Louvre

Trong một thông báo công bố vào ngày 30/10, Trưởng Văn phòng Công tố Paris, bà Laure Beccuau cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 5 nghi phạm tại nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực thủ đô. Đáng chú ý, trong số này có những đối tượng bị bắt tại phường Aubervilliers thuộc vùng Seine-Saint-Denis, khu vực được xem là điểm tập kết của một phần nhóm tội phạm mà truyền thông Pháp gọi là “biệt đội Louvre”.

Các nhà điều tra tin rằng vụ trộm tại bảo tàng Louvre không phải hành động đơn lẻ, mà là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Le Monde

Bà Laure Beccuau cho biết thêm, trong số năm người đàn ông bị bắt giữ, một nghi phạm được xem có liên quan trực tiếp đến vụ cướp tại bảo tàng Louvre và nằm trong tầm ngắm của các nhà điều tra từ trước. Tuy nhiên, tám món trang sức quý hiếm, thuộc bộ sưu tập hoàng gia Pháp bị đánh cắp, vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, hôm 25/10, hai nghi phạm đầu tiên đều ở độ tuổi ngoài 30, đã bị bắt và thừa nhận một phần hành vi phạm tội. Họ bị buộc tội “cướp có tổ chức” và “âm mưu phạm tội”, hiện đang bị tạm giam chờ xét xử.

Hiện nay, cuộc điều tra đang được triển khai một cách khẩn trương và nghiêm ngặt, nhằm làm rõ toàn bộ đường dây đứng sau vụ việc, bao gồm những kẻ chủ mưu, đồng phạm cũng như truy tìm dấu vết của các hiện vật bị đánh cắp. Các nhà điều tra tin rằng, vụ trộm này không phải hành động đơn lẻ, mà là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều khả năng có liên hệ với một mạng lưới buôn lậu tác phẩm nghệ thuật hoạt động xuyên quốc gia.