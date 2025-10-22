Thêm 5 cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận hối lộ bị khởi tố

Sáng 22-10, Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ (xảy ra tại Công ty Hoàng Long và Bộ LĐ-TB&XH cũ), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ.

Đồng thời, ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với: Lê Thanh Hà (nguyên Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi), Nguyễn Thành Hưng (nguyên Chuyên viên phòng Pháp chế), Phan Thị Thu Trang (nguyên Chuyên viên phòng Pháp chế), Đỗ Vân Hương (Quyền Trưởng phòng Pháp chế), Tạ Thị Thanh Thúy (nguyên Trưởng phòng Pháp chế) về tội nhận hối lộ và Nguyễn Lâm Sơn (kinh doanh dịch vụ Tư vấn pháp lý để "chạy" Giấy phép) vềtội môi giới hối lộ.

Kết quả điều tra, mở rộng vụ án xác định Tống Hải Nam- cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án) cùng cấp dưới là Hà, Hương, Thúy, Hưng và Trang có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.