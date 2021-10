Thêm 4 xã ở TT-Huế xác nhận Thủy Tiên đến trao tiền từ thiện

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Đước - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Bình cho biết, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đến xã, nhờ xã lập danh sách những người dân bị ảnh hưởng lũ lụt vào ngày 20/11/2020.



Sau khi xét duyệt, xã lập danh sách được 1.964 hộ dân - đây là những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lụt cuối năm 2020 xảy ra trên địa bàn.



“Đoàn của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã để cọc tiền 2 tỷ đồng ở trụ sở ủy ban xã có sự chứng kiến của chính quyền, đảng ủy và mặt trận xã.



Đoàn đã trực tiếp phát đến đại diện 1.964 hộ dân trong vòng 2 tiếng, mỗi hộ 1 triệu đồng. Có một số hộ neo đơn, ốm đau, bệnh tật được ca sĩ Thủy Tiên cho thêm tiền nên trong tổng cộng trong số 2 tỷ đồng, đoàn đã phát được 1 tỷ 975 triệu đồng, vượt hơn 11 triệu đồng so với dự kiến, còn dư lại 25 triệu đồng đoàn mang về” - ông Đước cho biết.



Tại xã Phong Chương, ông Nguyễn Bá Ỷ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho hay, đoàn ca sĩ Thủy Tiên có về xã này làm từ thiện 2 đợt cuối năm 2020.

Vài tiếng đồng hồ, Thủy Tiên phát hết 2 tỷ cho gần 2 nghìn dân ở TT-Huế

“Đợt đầu tiên đoàn không thông qua chính quyền xã mà đi trao trực tiếp trong dân. Do mất trật tự nên đoàn đã trao tiền cho một số ít hộ dân, sau đó đi ra tỉnh Quảng Bình để giúp người dân tỉnh này.



Đợt thứ 2, đoàn có thông qua chính quyền xã và trao đến 2.200 hộ dân tổng số tiền 2,2 tỷ đồng (mỗi hộ nhận 1 triệu đồng)”, ông Ỷ thông tin.



Ông Nguyễn Hữu Phước - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Thu thông tin, đợt lũ lụt cuối năm 2020, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đến liên hệ với chính quyền xã và nhờ địa phương lập danh sách người dân bị ảnh hưởng lũ lụt để trao từ thiện.



Qua 2 đến 3 lần xét kỹ, chính quyền xã Phong Thu đã gửi đoàn Thủy Tiên danh sách 887 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt nặng.



Tổng cộng có 887 triệu đồng được trao đến các hộ dân. Một số người già cả, người nghèo được ca sĩ Thủy Tiên cho thêm tiền.



Tại xã Phong Sơn, ông Nguyễn Bá Nam - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, có tổng cộng 2.437 hộ dân trên địa bàn xã được đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trao tiền ủng hộ lũ lụt với số tiền 1 triệu đồng/hộ.



“Tuy nhiên, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đã tặng thêm một số hộ người nghèo với số tiền thêm là 6,5 triệu đồng. Tổng số tiền đoàn trao đến người dân ở xã Phong Sơn là hơn 2,443 tỷ đồng.



Theo đó, tổng số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt 4 xã Phong Sơn, Phong Bình, Phong Chương và Phong Thu là 7.505.500 đồng. Hiện, tài liệu liên quan đến hoạt động từ thiện của Thủy Tiên tại các xã này đã được gửi cho lãnh đạo cấp trên để UBND huyện Phong Điền báo cáo Bộ Công an.



Trao đổi với VietNamNet trước đó, Nguyễn Nam Tiến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế cho biết, các đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và nghệ sĩ Hoài Linh lần lượt đến trao tiền ủng hộ lũ lụt cho người dân trên địa bàn vào tháng 11/2020 và tháng 6/2021 nhưng “không thông qua mặt trận tỉnh”.



Tại 2 xã Quảng An và Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), chính quyền địa phương xác nhận đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã trao tiền từ thiện cho 4.591 hộ dân với tổng số tiền 7.198.500 đồng.