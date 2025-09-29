Thêm 3 thủ tục mới về đất đai làm tại cấp xã

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo quyết định có 4 thủ tục hành chính nội bộ mới và 3 thủ tục sửa đổi.

Cụ thể, trong 4 thủ tục hành chính nội bộ mới về đất đai, có 3 thủ tục về thu hồi đất thực hiện tại cấp xã và 1 thủ tục thực hiện tại cấp tỉnh.