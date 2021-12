Thêm 2 triệu chứng ở người nhiễm biến thể Omicron

Hiện Omicron đang càn quét Vương quốc Anh, với số ca nhiễm lên hơn 100.000 người. Mặc dù biến thể mới được coi là nhẹ nhưng có một số triệu chứng mới cần chú ý.



Không giống như các chủng khác của virus SARS-CoV-2, Omicron có một số triệu chứng riêng.



Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, các triệu chứng trước đây của Covid-19 thường bao gồm sốt, ho liên tục, mất hoặc thay đổi khứu giác/vị giác.



Tuy nhiên, những người nhiễm Omicron có một số triệu chứng khác biệt. Mới đây, các bác sĩ ghi nhận 2 triệu chứng là cảm giác buồn nôn và chán ăn.

Tim Spector, Giáo sư Dịch tễ học Di truyền tại Đại học King’s College London, giải thích, đây là những triệu chứng có xu hướng phổ biến ở những người đã tiêm 2-3 mũi vắc xin.



Giáo sư Spector nói: "Khá nhiều người trong số họ bị buồn nôn, sốt nhẹ, đau họng và đau đầu”. Một số trường hợp bị nôn mửa.



Năm triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân nhiễm Delta và Omicron hiện nay là sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, hắt hơi, viêm họng.



Cách duy nhất để biết chắc chắn bạn nhiễm biến thể Omicron hay không là làm xét nghiệm PCR.



Hầu hết các xét nghiệm PCR nhắm mục tiêu vào một số phần của bộ gen virus, trong đó có gen S. Omicron có một đột biến ở đây nên PCR sẽ không ghi nhận được.



Do đó, nếu xét nghiệm dương tính nhưng không có gen S, chứng tỏ người bệnh nhiễm Omicron.



Theo 2 nghiên cứu sơ bộ được công bố tuần trước, Omicron có vẻ ôn hòa hơn so với Delta. Những người bị nhiễm biến thể mới có nguy cơ nhập viện thấp hơn từ 40 đến 70%. Các biểu hiện bệnh có xu hướng giống cơn cảm lạnh.



Tuy nhiên, do Omicron có xu hướng lây lan rất nhanh nên số ca bệnh tăng lên nhiều. Bởi vậy, các nhà khoa học e ngại, dù tỷ lệ nhập viện thấp nhưng tổng số ca bệnh trở nặng vẫn sẽ rất cao, gây áp lực lên hệ thống y tế của các nước.