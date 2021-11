Thêm 2 cán bộ y tế ở BV Dã chiến số 1 Hà Nam mắc COVID-19

Sau 50 ngày bùng phát đợt dịch mới, đã có 874 trong tổng số 1.091 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nam khỏi bệnh, ra viện. Hiện Hà Nam còn 217 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và các cơ sở y tế trên địa bàn.

Xem video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.