Thêm 14 ca trong cộng đồng, Yên Bái dừng hoạt động karaoke, nhà hàng

6 ca F0 là nhân viên quán karaoke

Sáng 28/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, tính đến sáng cùng ngày, toàn tỉnh đã phát hiện thêm 14 trường hợp mắc Covid-19, có liên quan đến ca dương tính SASR-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng, nâng tổng số F0 trong cộng đồng lên 15 ca.

Cụ thể, tại huyện Yên Bình 2 trường hợp; TP Yên Bái 8 trường hợp và huyện Trấn Yên 5 trường hợp, các bệnh nhân F0 có lịch trình di chuyển phức tạp. Đặc biệt, trong số 8 trường hợp mắc Covid-19 tại TP Yên Bái, thì có 6 người là nhân viên quán hát Hoàng Hà (đây là nơi bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng ở tỉnh đã đến hát).

Quán karaoke Hoàng Hà - nơi có 6 nhân viên là F0.

Để kịp thời khoanh vùng, truy vết, ngăn chặn dịch lây lan, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu TP Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình dừng ngay hoạt động của các quán karaoke, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các quán ăn nhà hàng mua mang về nhà.