Thêm 1 cơ quan báo chí của Việt Nam bị tấn công mạng

Chia sẻ về vấn đề đảm bảo an ninh mạng tại hội thảo do Báo Kinh tế Đô thị tổ chức mới đây, Phó Phòng Kinh doanh Trung tâm An toàn thông tin, Tập đoàn VNPT Nguyễn Văn Hân cho hay những năm vừa qua có nhiều trang báo điện tử lớn đã bị tấn công mạng gây thiệt hại không nhỏ. Thậm chí, 1 trong 4 công ty báo chí lớn nhất của Mỹ với đầy đủ công nghệ, chuyên gia, quy trình về công nghệ thông tin nhưng vẫn bị tấn công mã hóa dữ liệu đầu năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Hân cho rằng, cơ quan báo chí phải đáp ứng 3 yếu tố: bí mật, tính toàn vẹn và đảm bảo tính sẵn sàng. Các cơ quan báo chí cần xây dựng hệ miễn dịch không gian số, phải kiểm tra ngay ''sức khỏe'' cho tờ báo, có nguy cơ gì cần khắc phục sớm. Để đề phòng được các nguy cơ, cần xây dựng 1 “bức tường lửa” ngăn chặn những lưu lượng xấu độc, gây ảnh hưởng tới uy tín tờ báo.

Song song với đó, các cơ quan báo chí cần đào tạo nhân lực về an toàn thông tin cho các nhà báo và thậm chí ngay cả lãnh đạo tòa soạn. Định kỳ diễn tập các sự cố về an toàn thông tin để có khả năng sẵn sàng ứng phó, nâng cao ý thức người dùng trong cơ quan về an ninh an toàn thông tin một cách thực tế, hiệu quả.

Đồng thời, cần chủ động xây dựng văn hóa an toàn thông tin trong cơ quan, kết hợp giữa hệ thống thông tin và vai trò của con người, đặc biệt đề cao vai trò của người lãnh đạo trong việc đảm bảo an toàn thông tin. Bên cạnh đó, cần liên tục nâng cấp, đầu tư các trang thiết bị chuyên dụng về an toàn thông tin.