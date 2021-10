‘The Worst Person In The World’ của Joachim Trier gia nhập đường đua Oscar

The Worst Person In The World của đạo diễn Joachim Trier được Ủy ban tuyển phim tham dự Oscar Na Uy nhất trí chọn lựa trong danh sách 3 phim lọt vào vòng chung tuyển với số phiếu đồng thuận tuyệt đối.

Trưởng ban, Kjersti Mo, đồng thời là Giám đốc Viện Phim Na Uy, gọi bộ phim là “sự tôn vinh nghệ thuật điện ảnh dưới hình thức hài hước nhưng nghiêm túc sâu sắc với sự nhẹ nhàng vui tươi và trang nhã.” Đây là lần thứ ba Trier làm phim về quê hương mình.

The Worst Person In The World ra mắt tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 7, và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho nữ chính Renate Reinsve. Sau đó, phim chu du qua nhiều LHP Quốc tế khác bao gồm Karlovy Vary, Toronto, New York và London. Nhà phát hành Neon đã đến Cannes mua bản quyền chiếu phim tại khu vực Bắc Mỹ còn nhà phát hành MUBI được quyền phát hành phim tại Vương quốc Anh.

The Worst Person In The World xoay quanh cô gái 30 tuổi Julie (Reinsve đóng) lúc nào cũng tươi rói và đầy nhiệt huyết từ công việc cho tới cuộc sống ngày thường. Mọi thứ với Julie rất thuận buồm xuôi gió ngoại trừ mối quan hệ ngày càng nhạt dần với người bạn trai nghiêm túc lâu năm (Anders Danielsen Lie). Cuối cùng, Julie vô định lang thang quanh thành phố vào một buổi tối mùa hè đẹp trời và lặng lẽ hủy hỏ đám cưới đang đã được setup gần như hoàn chỉnh. Cô gặp gỡ Eivind (Herbert Nordrum), họ bắt đầu tán tỉnh theo cách vừa say sưa vừa vui nhộn. Nhưng quãng thời gian tươi đẹp đó cũng dần tàn lụi và cùng với thời gian và cơ hội trôi qua, Julie có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó và đã mắc sai lầm dẫn đến bản thân cảm thấy u uất.