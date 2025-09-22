'Thẻ vàng Trump’ triệu USD đối diện rủi ro gì?

Những phản ứng đầu tiên

Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp về chính sách nhập cư gây chấn động.

Sắc lệnh áp đặt khoản phí 100.000 USD đối với các đơn xin visa H-1B, dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao. Khoản phí này có thể trả một lần hoặc chia trong 6 năm, chỉ áp dụng cho đơn mới từ đợt bốc thăm tháng 2/2026, không ảnh hưởng đến visa hiện tại. Ông Trump cho rằng chương trình H-1B trước đây bị lạm dụng, dẫn đến việc các công ty ưu tiên lao động giá rẻ thay vì nhân tài thực thụ, và quy định mới sẽ khuyến khích tuyển dụng lao động người Mỹ.

Song song đó, sắc lệnh giới thiệu chương trình "Thẻ vàng Trump" (Gold Card), cho phép cá nhân nước ngoài mua quyền cư trú tại Mỹ với giá 1 triệu USD, hoặc doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên với 2 triệu USD.

Sắp tới, "Thẻ bạch kim" giá 5 triệu USD sẽ ra mắt, cho phép lưu trú 270 ngày/năm miễn thuế thu nhập ngoài Mỹ. Chương trình này nhằm thu hút đầu tư và nhân tài, dự kiến mang về hơn 100 tỷ USD cho ngân sách Mỹ, giúp giảm nợ công hiện vượt 36 nghìn tỷ USD.