Thể Thiên – Tlinh kết hợp nóng bỏng trong MV được dán nhãn 16+

Thể Thiên chính thức phát hành MV "Thở", đánh dấu màn tái hợp đáng chú ý với Tlinh sau thành công của "SAIGONTEY". Teaser trước đó gây chú ý khi mang theo thông điệp bằng tiếng Anh: “Thở is sensual, but never careless. Marked 16+ across all platforms. Listen with grown-up emotions” – như một lời mời gọi đầy tinh tế dành cho người nghe trưởng thành. Lời giới thiệu tiếng Việt càng kích thích sự tò mò: “Lời thì thầm của ham muốn, sự mời gọi của tình yêu bản năng…”

Không còn là sự ngông nghênh trẻ trung như trong album "Trần Thế", "Thở" mang đến cảm xúc quyến rũ và trưởng thành. Ca khúc thuộc thể loại Pop R&B, hòa quyện cùng âm hưởng Amapiano và Astrobeats – hai dòng nhạc đang “làm mưa làm gió” tại các lễ hội âm nhạc toàn cầu như Coachella. Việc đưa những yếu tố này vào "Thở" thể hiện sự nhạy bén và cập nhật của Thể Thiên, Tlinh và nhà sản xuất Pixel Neko.

Góp phần đặc biệt trong bản phối là nghệ sĩ saxophone trẻ An Trần – con gái nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, hiện đang là đại sứ học sinh của trường âm nhạc Berklee danh tiếng. An Trần không chỉ gây chú ý qua các sản phẩm cá nhân mà còn là nữ nghệ sĩ trẻ nhất thế giới được P.Mauriat mời làm đại sứ. Tiếng kèn của cô trong "Thở" tạo nên chất kết nối tinh tế giữa âm nhạc và cảm xúc cơ thể.

MV "Thở" do đạo diễn Lâm Đạo Đạo – người từng thành công với Giá Như (Soobin) và "SAIGONTEY" – thực hiện. Anh chọn cách thể hiện tối giản trên phông nền trơn, tập trung khai thác chuyển động cơ thể, đường nét và nhịp "Thở" của hai nghệ sĩ chính. Vốn xuất thân từ vũ đoàn Last Fire Crew, Tlinh thể hiện vũ đạo mềm mại, gợi cảm và đầy sức hút. Thể Thiên cũng bất ngờ thể hiện khả năng vũ đạo đầy phóng khoáng, quyến rũ – tạo nên sự ăn ý đặc biệt với bạn diễn.

Tất cả hình ảnh và nội dung "Thở" đều được dán nhãn 16+, đi kèm lời nhấn mạnh từ ê-kíp: “Chúng tôi muốn tạo ra không gian thành thật và trưởng thành, nơi cảm xúc bản năng được lắng nghe, không bị ràng buộc hay phán xét. "Thở" không phải là sự khiêu khích mà là sự giải phóng”. Chính điều đó khiến sản phẩm này vừa gợi cảm, vừa nghệ thuật – chạm tới những rung cảm sâu nhất mà âm nhạc có thể mang lại.