The Sailing Quy Nhơn - Dấu ấn kiến trúc bên vịnh biển

The Sailing Quy Nhơn bên vịnh biển.

Thiên đường nghỉ dưỡng tựa "resort biển"

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với mật độ xây dựng thấp, không gian và cảnh quan sinh thái của The Sailing Quy Nhơn được quy hoạch và tư vấn bởi các kiến trúc sư hàng đầu, mang tới không gian sống riêng tư nhưng vẫn giao hòa cùng thiên nhiên cho những chủ nhân tinh anh.

Dưới sự quản lý vận hành trực tiếp Wyndham- thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới được đầu tư bài bản hứa hẹn nâng tầm vị thế Quy Nhơn trên bản đồ du lịch quốc tế. The Sailing được kỳ vọng sẽ trở thành thiên đường nghỉ dưỡng, mang tới cho du khách những trải nghiệm thời thượng, vừa kết hợp chăm sóc sức khỏe, tinh thần và tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp quốc tế tại Quy Nhơn.