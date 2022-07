'The Roundup' và những phim bị cấm chiếu ở Việt Nam vì yếu tố bạo lực

The Roundup bị cấm chiếu ở Việt Nam dù có bối cảnh tại TP.HCM

The Roundup (tên tiếng Việt: Ngoài vòng pháp luật) là phần 2 của phim The Outlaws (được làm từ năm 2017, do Ma Dong Seok đóng chính). Phim do đạo diễn Kang Yun Sung thực hiện, trở thành phim 18+ ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc.

The Outlaws 2 thành công ở Hàn

The Roundup trở lại vào năm 2022, không còn là những tội phạm Trung Quốc, thay vào đó phim lấy bối cảnh ở TP.HCM, nơi đây được miêu tả như một vùng đất vô pháp, thách thức thanh tra Ma (Ma Dong Seok đóng) và các đồng nghiệp trong việc dẹp loạn.

Mặc dù lấy bối cảnh ở Việt Nam nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, đoàn phim đã dựng trường quay ở ngoại ô Hàn Quốc. Điều này khiến không ít người hâm mộ Việt tiếc nuối và mong chờ được xem phim.

Phim được cho miêu tả không đúng về TP.HCM

Thế nhưng khi The Roundup được phát hành ở nhiều nước vào tháng 6, Việt Nam lại cấm chiếu vì bị đánh giá quá bạo lực. Ông Vi Kiến Thành - cục trưởng Cục Điện ảnh xác nhận với báo Tuổi Trẻ về việc ký quyết định cấm phổ biến phim này vào ngày 23/5. Lý do cấm chiếu là vì phim quá bạo lực, nhiều cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, điều này vi phạm điều cấm của Luật điện ảnh.

Ngoài ra, ông Thành còn cho biết thêm phim miêu tả hình ảnh chiến sĩ công an Việt Nam không phù hợp.

Tại Hàn Quốc, The Roundup thành công vang dội khi có doanh thu mở màn cao nhất trong ngày đầu công chiếu kể từ đại dịch với 1 triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày. Sau 25 ngày, phim thu về hơn 10 triệu lượt xem, một thành tích đáng nể, chỉ sau “bom tấn” Parasite cũng của Hàn Quốc.