Thế nào là 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19'?

- Chỉ số 5: Tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19.

Cục trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết căn cứ vào các chỉ số này, các địa phương có thể dựa vào đó để phân loại các cấp độ dịch, gồm 4 cấp: nguy cơ thấp (bình thường mới); nguy cơ trung bình; nguy cơ cao; nguy cơ rất cao.

Hướng dẫn này sẽ là hướng dẫn khung, trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương tự đánh giá cấp độ dịch tại cấp xã và quy mô nhỏ hơn như thôn, xóm, tổ đội, khóm, ấp, từ đó đưa ra các cấp độ tương ứng với gồm biện pháp hành chính, biện pháp y tế, cũng như biện pháp đối với cá nhân người dân.

Hiện dự thảo hướng dẫn vẫn đang được tiếp tục lấy ý kiến, Bộ Y tế trên tinh thần tiếp thu hoàn chỉnh sớm trình Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Mời bạn đọc theo dõi video đang được quan tâm: