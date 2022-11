'The Masked Singer' concert: Ca sĩ chạy show mỏi mòn, khán giả chờ đợi quá lâu

Các bài đăng trên fanpage chương trình cũng nhận về lượt tương tác thấp hơn hẳn so với thời kỳ đỉnh cao. MXH cũng đã thôi bàn tán về các mascot, chia sẻ về các màn trình diễn từ lâu.

Từ một chương trình cực kì hot, nhưng sức hút đang tuột dốc không phanh là điều ai cũng nhận thấy. Trong suốt 1 tháng qua, khán giả cũng kịp theo dõi nhiều chương trình khác, cũng như đã tham dự các đêm live concert quy mô lớn nhỏ khác nhau có mặt rất nhiều những nghệ sĩ đã lộ diện sau mascot.

Đáng chú ý, Rap Việt All-Star Concert cùng đơn vị sản xuất dù sức hot thậm chí có phần lấn lướt nhưng đêm nhạc cũng chỉ tổ chức ở không gian trong nhà. Trong khi đó, The Masked Singer All-Star Concert lại tham vọng tổ chức ở một không gian ngoài trời với sức chứa ít nhất là gấp đôi (dự đoán khoảng 20 nghìn người).

Bất chấp sự kiện có sự hiện hiện tổng lực của 15 mascot được công chúng yêu mến, nhưng đến sát ngày diễn ra chương trình, không ít khán giả hồ nghi về lượng vé tiêu thụ của đêm concert.

Trao đổi với phía chương trình, đại diện BTC The Masked Singer All Star Concert cho biết: "Toàn bộ vé đã được bán hết và chúng tôi đã đóng quầy bán vé The Masked Singer All-Star Concert từ ngày 14/11 theo thông báo".

Theo Tổ Quốc