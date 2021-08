'The Heroes': Quẩy banh nóc tại nhà cùng VP Bá Vương, Thanh Duy, Uni5 với loạt MV 'cây nhà lá vườn'

Khi được MC Phí Linh hỏi về sự kết hợp giữa 2 ca khúc Lý ngựa ô và Old town road, Khắc Hưng chia sẻ: "Hai ca khúc này lúc đầu tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng khi kết hợp lại thì đây là một ý tưởng rất thông minh". Nguyễn Hải Phong cũng đồng tình và cho rằng đây là một bản phối hay nhất của team The Astro. Anh cũng trải lòng với Thanh Duy rằng: "Anh nghĩ chú ngựa đang bị bức bí trong giới hạn này và đang bung xõa. Vượt qua giới hạn này giống như Duy của hiện tại. Anh nghĩ Duy cần thả vào cái không gian như thế". Hà Lê đã thẳng thắn cảnh báo cho các đội bạn phải dè chừng team The Astro. Với một sản phẩm sáng tạo bức phá, team The Astro đã ẵm trọn 3 điểm 10 từ các master.

Với team Đường Số 10, Ali Hoàng Dương và Duck V đã mang đến cho khán giả một cảm giác "fantasy" qua ca khúc Take me to your heart sáng tác của nhạc sĩ trẻ Khắc Triệu. MC Phí Linh cũng chia sẻ rằng Ali Hoàng Dương phải mua font xanh về tự quay và gửi source cho ekip sản xuất của chương trình để dựng. Master hài hước Khắc Hưng cũng vui vẻ nhận xét: "Em thấy bạn ấy đánh đèn mặt sáng trưng luôn". Có thể thấy, ca khúc Take me to your heart khiến giám khảo Hà Lê phải thốt lên rằng: “Đây là ca khúc hay nhất mà Ali kết hợp với Duck V trong khoảng thời gian gần đây”.

Tuy nhiên, nhà báo Chu Minh Vũ lại cho rằng: "Cái thiếu của Ali Hoàng Dương là năng lượng. Làm sao nó cứ kéo mọi người đi trên một con đường bằng mà nó không đẩy cho mọi người tăng tốc lên, không đẩy cho mọi người lên một đỉnh điểm nào đó để người ta có thể hét wow lên". Để tiếp thêm tinh thần cho Ali, Nguyễn Hải Phong muốn nhắn nhủ rằng: "Chưa chắc những nhận xét của mình đã chuẩn và đúng đâu. Mỗi người có một cách nhìn riêng. Ví dụ như người khác khác nhìn cái này họ rất là wow, rất là thích thì mình lại sai".