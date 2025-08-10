Thế hệ vàng của đội tuyển Anh là những kẻ thua cuộc ích kỷ

Giới hâm mộ chưa quên thế hệ vàng của đội tuyển Anh là những cái tên trứ danh Rio Ferdinand, Michael Owen, Frank Lampard, Paul Scholes, Ashley Cole, Gary Neville,… những biểu tượng một thời của Premier League, nhưng lại thất bại cay đắng trên đấu trường quốc tế.

Và mới đây, Steven Gerrard từng là trái tim của thế hệ ấy, đã lên tiếng với những lời tự sự thẳng thắn, thậm chí tàn nhẫn: “Chúng tôi chỉ là những kẻ thua cuộc ích kỷ”.

Thế hệ tài năng lạc lối﻿

Cựu thủ quân đội tuyển Anh Gerrard từng được kỳ vọng sẽ cùng thế hệ của mình đưa “Tam sư” trở lại đỉnh cao thế giới, chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài từ năm 1966.

Thế hệ vàng của bóng đá Anh sở hữu dày đặc ngôi sao. Ảnh: EPA.

Ở cấp CLB, tất cả họ đều là những huyền thoại: Gerrard cùng Liverpool đăng quang Champions League 2005 trong một đêm kỳ diệu ở Istanbul; Lampard và Terry là trái tim của Chelsea thời Mourinho; Ferdinand và Scholes thống trị châu Âu cùng Manchester United. Nhưng khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, tất cả những vinh quang ấy dường như tan biến.

Trong suốt 114 lần khoác áo đội tuyển Anh, tiền vệ tài năng Gerrard chưa từng một lần lọt vào bán kết của giải đấu lớn nào. Ba lần vào tứ kết, và hai trong số đó kết thúc bằng những loạt luân lưu định mệnh trước Bồ Đào Nha. Giấc mơ World Cup, Euro… đều dừng lại trong những giọt nước mắt và những câu hỏi không lời đáp: Tại sao một thế hệ tài năng đến vậy lại thất bại?