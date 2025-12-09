Thế hệ trẻ cần dám nghĩ, dám làm và dám mơ những giấc mơ lớn

Phát biểu tại lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ “Innovation Tech Challenge – 2025” diễn ra chiều 11/9, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh: “Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là nhân tố quyết định, là động lực chủ yếu để phát triển nhanh, bền vững, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.”

Trong bối cảnh đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là khâu then chốt để hiện thực hóa mục tiêu này. Tiếp nối tinh thần của Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Đây là một trong những đột phá chiến lược, gắn với việc tăng cường hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp. Đây chính là kim chỉ nam để chúng ta đổi mới giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nói.