Thế giới vượt 230 triệu người nhiễm Covid-19, New York ra quy định mới

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h sáng nay (22/9), đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây mầm bệnh cho khoảng 230,25 triệu người và cướp đi sinh mạng của 4,72 triệu nạn nhân.



Đến nay, gần 207 triệu người đã khỏi bệnh.



Mỹ vẫn là nước bị Covid-19 tấn công dữ dội nhất, có thêm hơn 105.000 người nhiễm mới và 1.785 trường hợp tử vong trong ngày qua.



Đứng sau Mỹ về số ca nhiễm mới lần lượt là Anh (31.500), Thổ Nhĩ Kỳ (29.300) và Ấn Độ (27.200), và về số ca tử vong là Nga (812), Brazil (406) và Ấn Độ (383).

Thế giới vượt 230 triệu ca nhiễm, New York ra quy định mới

Thái Lan tăng số ca nhiễm



Trung tâm ứng phó Covid-19 của Thái Lan (CCSA) cho biết, ngày 21/9, nước này ghi nhận 10.919 ca nhiễm mới và 143 ca tử vong. Trong số này, 4.184 trường hợp được phát hiện tại thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận.



Đến nay, Thái Lan có tổng cộng 1,5 triệu người nhiễm Covid-19 và 15.612 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát.



Quốc gia Đông Nam Á này đã tiêm 45,2 triệu liều vắc xin, với 21,4% trong gần 70 triệu dân được tiêm chủng đầy đủ.



Johnson & Johnson khẳng định hiệu quả vắc xin



Hãng Johnson & Johnson, ngày 21/9, tuyên bố tiêm hai liều vắc xin Janssen ngừa Covid-19 của hãng có thể đem lại hiệu quả 94% bảo vệ người bệnh khỏi các triệu chứng nặng, tương đương mức độ hiệu quả của các vắc xin Moderna và Pfizer/BioNTech.



Johnson & Johnson khẳng định, việc tiêm bổ sung cho loại vắc xin một liều duy nhất này của hãng cũng giúp tăng miễn dịch, bảo vệ mạnh mẽ khỏi nguy cơ lây nhiễm virus. Hãng cho biết, đây là kết quả của 3 nghiên cứu đã được thực hiện để xem xét các khía cạnh khác nhau của Janssen.



Vắc xin một mũi duy nhất của Johnson & Johnson đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ từ ngày 27/2 và đến nay đã được tiêm cho khoảng 14,8 triệu người Mỹ.



New York ra quy định mới



Theo đó, những ai không có chứng nhận tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đều không thể dùng bữa trong các nhà hàng ở thành phố.



Quy định mới không có ngoại lệ, kể cả với các nguyên thủ quốc gia chưa tiêm ngừa Covid-19 khi họ tới New York tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này.



Tuần trước, Thị trưởng New York Bill de Blasio đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy tiêm chủng trước khi tới dự hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Đại hội đồng Abdulla Shahid xác nhận đã thông báo với 193 quốc gia thành viên rằng yêu cầu tiêm vắc xin vẫn sẽ được áp dụng với các đại biểu tới dự họp.



Robot khử trùng ở châu Âu



Ngày 21/9, Ủy ban châu Âu (EC) đã bàn giao robot khử trùng thứ 200 cho bệnh viện Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí ở Barcelona, Tây Ban Nha.



Đội quân người máy này được sử dụng để vệ sinh phòng điều trị bệnh nhân Covid-19, và nằm trong chương trình hành động của EC nhằm giúp các bệnh viện thuộc EU đối phó với đại dịch.



Đến nay, hầu như tất cả các nước thành viên EU đều đã nhận được ít nhất một robot như vậy. Chúng có thể làm sạch một phòng bệnh tiêu chuẩn trong vòng chưa đầy 5 phút, giúp giảm tải cho nhân viên y tế và bảo vệ họ trước nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn.