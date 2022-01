Thế giới liên tiếp lập kỷ lục về số ca mắc Covid-19

Theo số liệu của WHO, tính đến ngày 25/1, trên thế giới đã ghi nhận 352.796.704 người mắc Covid-19 và 5.600.434 trường hợp tử vong kể từ đầu đại dịch.

Cũng theo WHO, chủng Omicron tiếp tục “lấn át” các biến thể đáng quan ngại khác trên phạm vi toàn cầu. WHO nêu rõ tình hình dịch bệnh hiện nay trên thế giới chủ yếu do sự “thống trị” của biến thể Omicron, trong khi mức độ lây lan của biến thể Delta tiếp tục giảm và các biến thể gồm Alpha, Beta, Gamma lây lan rất thấp.

Các nước chứng kiến số ca nhiễm Omicron tăng nhanh hồi tháng 11 và 12/2021 đều đã và đang bắt đầu chứng kiến số ca nhiễm mới theo chiều đi xuống. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu hiện có, “nhìn chung nguy cơ liên quan đến biến thể Omicron vẫn rất cao”.

WHO đã lấy các mẫu thu thập được giải trình tự gene trong 30 ngày qua, tải lên sáng kiến khoa học toàn cầu GISAID. Kết quả cho thấy có tới 89,1% số mẫu này là biến thể Omicron, trong khi chỉ có 10,7% là biến thể Delta.