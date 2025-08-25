Thế giới đã biết tên: Bóng chuyền nữ Việt Nam kiêu hãnh

﻿Set đầu tiên khép lại với tỷ số 25-23 cho Việt Nam, như một bản tuyên ngôn: chúng tôi không chỉ đến đây để học hỏi, chúng tôi đến để chiến đấu. Dù sau đó, thể hình và đẳng cấp vượt trội giúp Ba Lan thắng lại 3 set liên tiếp, nhưng cú sốc từ set mở màn đủ để cả thế giới nhớ đến hai chữ Việt Nam.

﻿Thanh Thúy và các đồng đội thua, nhưng thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Thua mà khiến người Ba Lan phải nể phục. Thua mà khiến khán giả quốc tế phải ghi nhớ những cô gái nhỏ nhắn (xét về thể hình của giải đấu), dũng cảm đứng trước dãy tường chắn khổng lồ. Đó là thất bại của tỷ số, nhưng là chiến thắng của tinh thần, của trái tim và tinh thần bảo vệ màu cờ sắc áo.