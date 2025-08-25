Thế giới đã biết tên: Bóng chuyền nữ Việt Nam kiêu hãnh

Trận mở màn của Việt Nam tại Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 khép lại bằng thất bại 1-3 trước Ba Lan, nhưng đó là màn trình diễn khiến cả châu lục phải ngoái nhìn. Lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã mang đến một set đấu để đời, thứ khiến người ta phải thừa nhận rằng: bóng chuyền nữ Việt Nam đã bước ra ánh sáng thế giới.
Khi Lâm Oanh tung quả phát bóng ăn điểm trực tiếp ngay điểm đầu tiên, cả khán đài như nổ tung. Khoảnh khắc ấy, dường như lịch sử được viết bằng đôi tay nhỏ bé của một chuyền hai đến từ vùng quê, nhưng với tinh thần dũng cảm như cả dân tộc đứng sau lưng. Rồi đến Vi Thị Như Quỳnh, đôi vai gầy mà mạnh mẽ, liên tục tung ra những cú đập làm chao đảo hàng chắn cao lớn của Ba Lan. Bên cánh kia, Trần Thị Thanh Thúy – người đội trưởng từng bao năm gánh cả niềm tin – vẫn điềm tĩnh, quyết liệt, dìu dắt đồng đội tiến bước. Trong từng pha cứu bóng của libero Khánh Đang, người ta thấy rõ hình ảnh “không bỏ cuộc” đến phút cuối.
Set đầu tiên khép lại với tỷ số 25-23 cho Việt Nam, như một bản tuyên ngôn: chúng tôi không chỉ đến đây để học hỏi, chúng tôi đến để chiến đấu. Dù sau đó, thể hình và đẳng cấp vượt trội giúp Ba Lan thắng lại 3 set liên tiếp, nhưng cú sốc từ set mở màn đủ để cả thế giới nhớ đến hai chữ Việt Nam.
Thanh Thúy và các đồng đội thua, nhưng thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Thua mà khiến người Ba Lan phải nể phục. Thua mà khiến khán giả quốc tế phải ghi nhớ những cô gái nhỏ nhắn (xét về thể hình của giải đấu), dũng cảm đứng trước dãy tường chắn khổng lồ. Đó là thất bại của tỷ số, nhưng là chiến thắng của tinh thần, của trái tim và tinh thần bảo vệ màu cờ sắc áo.
Ngày mai, những trận đấu còn khó khăn đang chờ, với đối thủ tiếp theo là Đức. Nhưng từ hôm nay, thế giới đã biết: bóng chuyền nữ Việt Nam không còn là ẩn số châu Á. Từ những bước chạy nhỏ nhắn, các cô gái vàng đang tạo nên tiếng vang lớn. Trong một ngày không xa, khi những cô gái ấy lại bước ra sân khấu toàn cầu, họ sẽ không chỉ khiến người ta nhớ đến tinh thần, mà còn nhớ đến những chiến thắng vang dội. Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay.