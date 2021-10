The Fact Music Awards: BTS đại thắng, loạt Idolgroup thế hệ mới được xướng tên!

The Fact Music Awards là lễ trao giải do The Fact và Fan N Star tổ chức nhằm công nhận những người đóng góp lớn cho làn sóng Hallyu. The Fact Music Awards xác định người chiến thắng thông qua dữ liệu khách quan từ Gaon, một hội đồng giám khảo, cũng như điểm số ủng hộ và tham gia của người hâm mộ trong và ngoài nước.

Tối 2/10 (theo giờ Việt Nam), The Fact Music Awards 2021 đã diễn ra với sự góp mặt của các nghệ sĩ K-pop đình đám như BTS, Seventeen, Super Junior, Kang Daniel, ITZY, Stray Kids.