Thể Công Viettel chiêu mộ thành công Việt kiều Anh

Sau khi trắng tay ở mùa giải 2024/2025, Thể Công Viettel đã hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng hè 2025. Đội bóng áo lính đưa về một loạt những bản hợp đồng chất lượng.

Trong thông báo mới nhất, Thể Công Viettel đã chiêu mộ thành công cầu thủ Williams Lee. Williams Lee là Việt kiều Anh năm nay 18 tuổi có chiều cao 1m88. Cầu thủ sinh năm 2007 chơi ở vị trí tiền vệ và tiền đạo.

Thể Công Viettel đã chiêu mộ thành công Việt kiều Anh là Williams Lee.

Trong sự nghiệp của mình, Williams Lee ra sân 16 trận ở sân chơi National League North, ghi được 3 bàn thắng, 1 kiến tạo. Mặc dù vậy, Williams Lee chưa được đăng ký thi đấu ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026.

Dù chưa được đăng ký đá giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026, nhưng Williams Lee nằm trong kế hoạch tương lai của Thể Công Viettel, HLV Velizar Popov khẳng định: “Tôi tin William có khả năng lớn để trở thành ngôi sao tại V.League. Ở tuổi 18, cậu ấy có nhiều thời gian để học hỏi và phát triển”.

Theo lịch thi đấu V-League 2025/2026, Thể Công Viettel đối đầu với CLB CAHN ngay ở vòng 1. Ở vòng đấu thứ 2, đoàn quân của HLV Popov tiếp đón CLB Công an TP.HCM trên sân nhà.