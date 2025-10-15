'Thể chế đã mở, quyết tâm chính trị đã có, sao vẫn 'trên nóng, dưới lạnh'

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải thống nhất nhận thức chung rằng, muốn phát triển nhanh phải có khoa học công nghệ. Không thể để tình trạng “làm được đến đâu thì được”, vì như vậy không thể đạt được các mục tiêu đặt ra.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội nghị Trung ương 13 vừa qua đã xác lập chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước. Trong đó, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Sáng 15/10, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nhằm đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

"Không chỉ là đất đai, tài chính, nguồn nhân lực, sức lao động mà muốn phát triển nhanh phải có khoa học, tập trung vào chuyển đổi số. Đây là yêu cầu rất gay gắt, phải thống nhất nhận thức chung để cùng có hành động chung. Còn làm kiểu được đến đâu thì được sẽ không thể đạt được. Phải hết sức nghiêm túc và phải có khái niệm rất dứt khoát về việc này. Đây không phải là thứ để trang điểm", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đang quyết liệt thúc đẩy phải thực sự là trung tâm của con đường phát triển quốc gia. Cần xác định công việc phải hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đảng đã đề ra cho giai đoạn tăng tốc, bứt phá.

"Chúng ta không phải chỉ phát triển bình thường mà đòi hỏi phải phát triển cao, tăng tốc, bứt phá. Kể cả khoa học, công nghệ đã là động lực cho tăng tốc, bứt phá rồi nhưng bản thân nó phải có trách nhiệm phát triển", Tổng Bí thư nói thêm.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh thêm tinh thần là phải hành động trên cơ sở các kế hoạch, nội dung đã đặt ra và việc tổ chức triển khai thực hiện: