Thấy voi con khó di chuyển, voi mẹ có hành động "sững người"

Một đoạn video thú vị được ghi lại ở vườn quốc gia MalaMala (Nam Phi) cho thấy loài voi thực sự rất thông minh và tinh ý. Chúng cũng vô cùng đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Trong đoạn video, voi con dù đi lại chưa vững, nhưng đã bị đặt ra thử thách quá lớn, khi nó phải vượt qua một gờ đất để theo kịp với đàn. Dù tìm đủ mọi cách, thậm chí di chuyển sang địa hình thấp hơn, song voi con vẫn không thể tự vượt qua gờ đất.