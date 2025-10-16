Thay van động mạch chủ qua ống thông - bước tiến trong điều trị bệnh lý van tim

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kỹ thuật TAVI. (Ảnh: TTXVN phát)

Thay vì phải phẫu thuật mổ mở để thay van động mạch chủ với nhiều rủi ro và có thể để lại nhiều biến chứng, những năm gần đây, các trung tâm tim mạch lớn tại Việt Nam đã áp dụng kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI).

Đây là kỹ thuật ít xâm lấn để thay thế van động mạch chủ bị hẹp hoặc hở nặng, đặc biệt dành cho bệnh nhân lớn tuổi, sức khỏe yếu, không thể phẫu thuật tim hở truyền thống.

Ông L.V.C (68 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh thận mạn… Tháng 5/2025, ông vào Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng đau ngực và khó thở kéo dài.