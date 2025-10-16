Thay van động mạch chủ qua ống thông - bước tiến trong điều trị bệnh lý van tim

Thay vì phải phẫu thuật mổ mở để thay van động mạch chủ với nhiều rủi ro và có thể để lại nhiều biến chứng, những năm gần đây, các trung tâm tim mạch lớn tại Việt Nam đã áp dụng kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI).
Đây là kỹ thuật ít xâm lấn để thay thế van động mạch chủ bị hẹp hoặc hở nặng, đặc biệt dành cho bệnh nhân lớn tuổi, sức khỏe yếu, không thể phẫu thuật tim hở truyền thống.
Ông L.V.C (68 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh thận mạn… Tháng 5/2025, ông vào Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng đau ngực và khó thở kéo dài.
Sau khi hội chẩn, các bác sỹ xác định, ông bị hẹp van động mạch chủ và chỉ định can thiệp bằng TAVI. Ca thủ thuật thành công, chỉ vài ngày sau, người bệnh hồi phục tốt, tự sinh hoạt, đi lại nhẹ nhàng.
Trường hợp khác, ông T.V.C (70 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cũng được chẩn đoán hẹp van động mạch chủ từ năm 2022, sau đó thực hiện thành công can thiệp thay van động mạch chủ bằng ống thông tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là hai trong nhiều trường hợp được thay van động mạch chủ thông qua ống thông - Thủ thuật sử dụng ống thông luồn qua da, đi lên động mạch chủ và gắn van mới vào vị trí van cũ, giúp giảm đau, giảm biến chứng, thời gian nằm viện và hồi phục nhanh hơn do các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trước đây, phẫu thuật thay van động mạch chủ mở là phương pháp điều trị chính.
Tuy nhiên, đối với người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh nền hoặc thể trạng yếu, phẫu thuật hở tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự ra đời của kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) đã mở ra một bước tiến vượt bậc, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh vốn trước đây khó có thể phẫu thuật.
TAVI là thủ thuật ít xâm lấn, không cần mở ngực hay gây mê toàn thân. Các bác sỹ đưa van nhân tạo qua đường ống thông từ động mạch đùi đến vị trí van động mạch chủ bị hẹp và thả vào đúng chỗ, thay thế chức năng của van cũ.
“Thủ thuật này giúp người bệnh giảm đau, giảm mất máu, hạn chế biến chứng, thời gian can thiệp ngắn và có thể xuất viện sau 3-5 ngày. Đây là lựa chọn tối ưu cho những người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh nền, sức khỏe yếu, nguy cơ phẫu thuật cao,” bác sỹ Nguyễn Hoàng Định đánh giá.
Đến nay, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công hơn 100 ca bằng kỹ thuật TAVI. Trung tâm là một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước trong lĩnh vực này.
Theo bác sỹ Nguyễn Hoàng Định, hẹp van động mạch chủ là một trong những bệnh lý van tim phổ biến và nguy hiểm ở người cao tuổi.
Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 100.000-150.000 người đang sống chung với bệnh lý này. Bệnh diễn tiến âm thầm, triệu chứng dễ nhầm lẫn với sự suy yếu tuổi già, chỉ đến khi xuất hiện đau ngực, khó thở, ngất hoặc đột quỵ thì mới được phát hiện.
Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, đối với người bệnh hẹp van động mạch chủ nặng, tỷ lệ tử vong sau một năm là khoảng 20%-30%, sau hai năm có thể lên tới 50%.
Thay van động mạch chủ qua ống thông đã chứng minh khả năng làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong này, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Hiện tại, Việt Nam mới chỉ có một số trung tâm tim mạch lớn thực hiện được kỹ thuật TAVI như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E (Hà Nội), Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện 108 (Hà Nội), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hệ thống bệnh viện Vinmec, Bệnh viện FV./.